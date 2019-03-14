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14.03.19 09:55

Власти сняли карантин по ящуру на свинокомплексе "Русагро" в Приморье

© РИА Новости. Александр Кондратюк
14 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Приморского края отменили карантин по ящуру на свиноферме ООО "Русагро-Приморье" в Михайловском районе региона, где в январе была зафиксирована вспышка вирусного заболевания.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на племенной ферме общества с ограниченной ответственностью "Русагро-Приморье" Михайловского муниципального района", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации Приморского края.

В документе уточняется, что после отмены карантина в течение трех месяцев запрещается ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение ярмарок, выставок и других мероприятий; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке. Устанавливаются особые условия по убою скота и реализации мяса.

В течение шести месяцев после снятия карантина запрещается приводить скот на пастбища, где пасся больной скот. Такие же ограничения накладываются на перегон животных.

Как сообщалось, 11 января ящур был выявлен на свинокомплексе ООО "Русагро-Приморье" на территории Григорьевского сельского поселения Михайловского района и на свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", который находится в селе Прохоры Спасского района. После этого ящур выявили еще на одном свинокомплексе в Спасском районе, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводился комплекс карантинных мероприятий, было привито более 100 тыс. животных. После вспышки ящура на свинокомплексе в селе Прохоры следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил.

Всего в Хабаровском и Приморском краях в январе было выявлено не менее 14 вспышек заболевания, в середине февраля все они были ликвидированы.

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