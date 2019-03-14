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14.03.19 09:58

Кириенко прогнозирует жёсткую борьбу работодателей за победителей "Лидеров России"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
14 марта. Interfax-Russia.ru - Многие губернаторы, руководители ведомств и компаний уже выразили желание пригласить на работу финалистов конкурса управленцев "Лидеры России", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У вас есть своя конкуренция, чтобы попасть в список победителей, но уже есть конкуренция и за вас. Мы сейчас разговаривали с Вениамином Ивановичем (Кондратьевым, губернатором Краснодарского края - ИФ), он мне задал вопрос: "А могу я утащить из победителей не только тех, кто выходцы из Краснодарского края, но и всех остальных?" И такой вопрос задают почти все губернаторы", - сказал С.Кириенко на открытии финала конкурса в четверг.

По его словам, ряд руководителей ведомств и крупных компаний обращались к нему с просьбой приехать на конкурс вместе с заместителями и руководителями подведомственных организаций, чтобы "отобрать человек 50-60".

"За вас идёт хорошая и жёсткая конкуренция, и это правильно, это очень важно, именно это и создаёт системой открытых конкурсов наш президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.

"Только за время полуфиналов и по сегодняшнее утро и наставники, и компании-партнеры - партнёрами конкурса выступают более 20 лучших, крупнейших российских компаний - уже провели более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами, которых они рассматривают на то, чтобы пригласить на работу или программу обучения", - сказал С.Кириенко.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

Финалисты конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Победителей ждет год личных карьерных консультаций топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Среди наставников, участвующих в проекте, - вице-премьеры, министры, губернаторы, представители бизнеса.

Финал конкурса проходит в Сочи 13-17 марта.

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