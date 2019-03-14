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Иркутские шаманы оштрафованы на 3 тыс. рублей после жертвоприношения верблюдов

© РИА Новости. Илья Питалев
14 марта. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор оштрафовал организаторов шаманского обряда с жертвоприношением пяти верблюдов в Иркутской области, сообщил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

По его словам, верблюды для обряда были приобретены на ферме в Бурятии. Согласно установленному порядку перед перемещением в другой регион их владелец должен проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин, уведомить ветеринарную службу.

"Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов (в Иркутскую область - ИФ). Выплатили за это штраф Россельхознадзору - 3 тыс. рублей", - сказал А.Цыбиков.

Он уточнил, что каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу проведенного обряда шаманская организация пока не получала.

А.Цыбиков также пояснил, что обряд проводился не в коростных целях и "не для хайпа".

"Подношение (богам - ИФ) верблюдами связано с тем, что буряты являются скотоводами. У каждого народа свои традиции. На севере подношение приносится оленем. Народы, живущие на берегу водоемов, используют для обрядов рыбу", - сказал А.Цыбиков.

Он тем менее уточнил, что обряд с верблюдами в духовном смысле считается непростым, и шаман отвечает за него "своей жизнью и жизнью своих близких".

В начале февраля на Youtube появился видеоролик, в котором бурятские шаманы проводили массовый обряд "Жэн тэнгэри яба" и приносили в жертву пять верблюдов "на укрепление России и ее народов". Животных умертвили (это процесс не показан на видео), а мясо сварили в котлах и поднесли духам на костровище.

Инициатором молебна выступил заместитель верховного шамана России А.Цыбиков, который также является главой местной городской Ангарской религиозной организация шаманов "Вечно синее небо".

По факту жертвоприношения животных прокуратура Ангарска Иркутской области в феврале начала проверку. На этой неделе надзорное ведомство сообщило, что полиция решила не возбуждать уголовное дело.

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