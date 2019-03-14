Госдума обсудит ужесточение наказания за убийство краснокнижных животных

14.03.19 10:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму проект изменений в закон, предусматривающих ужесточение наказания за незаконную добычу животных, птиц и рыб, которые внесены в Красную книгу как редкие и исчезающие виды, а также незаконный оборот их частей.

"Речь идет о целом ряде принципиальных изменений в статью 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу РФ)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский.

В частности, по его словам, предлагается ужесточить наказание нарушителей до 8 лет лишения свободы, дополнить статью квалифицирующим признаком совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и включить в нее тех, кто помогает браконьерам, используя служебное положение, или лично участвует в незаконных действиях.

"Практика показала, что у статьи 258.1 есть недостатки в конструкции. Незаконная добыча животных и сбыт дериватов профессиональным скупщикам и контрабандистам чаще всего совершаются группой браконьеров. Были случаи, когда преступниками становились работники заповедников, заказников, научных организаций, охотхозяйств, которые не являлись при этом должностными лицами. Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы все, кто уничтожает редких животных, получили строго по заслугам", - сказал В.Пинский.

Он уточнил, что изменения позволят отнести преступления, за которые предусмотрена ответственность по "антибраконьерской" статье, к категории средней тяжести и тяжким. "Это даст возможность правоохранителям проводить полноценный спектр оперативно-разыскных мероприятий", - пояснил депутат.

Он добавил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приступит к рассмотрению инициативы в апреле.

В перечне особо ценных диких животных и водных биоресурсов, включенных в Красную книгу, за уничтожение которых предусмотрена ответственность по ст. 258.1 УК РФ, - амурский тигр, леопард, белый медведь, алтайский горный баран, зубр, сайгак, снежный барс, балобан, беркут, кречет, сапсан, а также шесть видов осетра, белуга, калуга, таймень, севрюга и шип.

По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2015-2018 гг. было выявлено более 3,5 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 258.1, к уголовной ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек. Более 97% преступников, в том числе действовавших в составе группы по предварительному сговору либо использовавших служебное положение, осуждены по наименее тяжкой части этой статьи - первой.