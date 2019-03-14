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14.03.19 10:09

Медведев согласовал начало строительства ВСМ до Нижнего Новгорода

© РИА Новости. Максим Богодвид
14 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер Дмитрий Медведев, пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на участника правительственных совещаний, источников, близких к РЖД, и федерального чиновника.

Доклад подписан и направлен президенту, подтвердил газете представитель правительства. Теперь судьба проекта зависит от решения Владимира Путина.

Д.Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. Но единодушия в правительстве не было: на рассмотрение премьера доклад М.Акимова поступил без визы первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сказал изданию участник правительственных совещаний и подтвердил чиновник.

Как сообщалось, вопрос строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали активно обсуждается, в том числе ведутся расчеты по эффективности проекта Москва - Петербург, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отмечал ряд особенностей проектов высокоскоростных железных дорог, среди которых высокая стоимость и неокупаемость за счет билетов. По словам М.Орешкина, может получиться так, что, например, гораздо большую эффективность покажет проект Москва - Петербург, а не Москва - Казань.

Проект "казанской" ВСМ подвергся критике министра финансов РФ А.Силуанова. Возить грузы в сообщении с КНР можно и по действующей железной дороге или морским путем, строить для этого высокоскоростную магистраль не обязательно, заявлял А.Силуанов в декабре. Скептически он относится к нынешнему варианту и с точки зрения пассажирских перевозок. "Проект дорогостоящий. Вопрос - будет ли здесь экономика?" - отмечал первый вице-премьер, добавляя, что, по его мнению, "было бы, может, и правильно" создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Решение о строительстве первого участка высокоскоростной магистрали Москва-Казань (от Железнодорожного до Гороховца) может быть принято в течение ближайших двух месяцев, сообщил в январе М.Акимов. "Решение примет руководство страны после моего доклада председателю правительства и президенту", - сказал М.Акимов, отметив, что с таким докладом планирует выступить перед руководством страны в ближайшее время.

"Казанскую" ВСМ "Российские железные дороги" рассматривают как часть более глобального проекта - по созданию высокоскоростного грузопассажирского коридора "Евразия" между Европой и Китаем. Протяженность трассы должна составить 9,4 тыс. км, средняя скорость движения - 250 км/ч. Часть магистрали, проходящая по ЕАЭС, в предварительном ТЭО оценивалась в 7,84 трлн руб., по РФ - в 3,58 трлн руб., писал "Коммерсантъ".

Объем работ по проектированию магистрали, выполненный российско-китайским консорциумом в составе ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект", CREEC с 2015 по 2018 год, составил 22,9 млрд рублей (с учетом НДС).

ВСМ Москва - Казань предполагается проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек. В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта как приоритетного участка евразийского транспортного коридора Москва - Пекин. Строительные работы предполагается начать в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область) - он позволит запустить движение между Москвой и Нижним Новгородом. Общая потребность в финансировании оценивается в 621,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет (без учета НДС), из которых 200 млрд руб. ожидаются из федерального бюджета, говорилось в проекте финансового плана РЖД.

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