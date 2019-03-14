Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
  
Военный интернет: новая закрытая система обмена информацией появится в вооруженных силах РФ
   
Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
14.03.19 10:17

Половину рельсов уложили на Крымском мосту

Фото инфоцентра "Крымский мост"
14 марта. Interfax-Russia.ru - Рабочие уложили 19 из 38-ми километров рельсошпальной решетки на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщил информационный центр "Крымский мост" в четверг.

"Бригады, которые формируют верхнее строение пути от таманского берега в сторону керченского, к середине марта дошли до "экватора" моста на острове Тузла. Две параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и в обратном направлении укладываются по мере готовности мостовых пролетов", - говорится в пресс-релизе.

Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове. Путеукладочный кран со спецплатформами перевозит их на мост по железнодорожному пути-подходу.

Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров, между ними ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений.

"Всего на Крымском мосту согласно проекту будет 84 комплекта уравнительных стыков. Они позволят стальным рельсам свободно "дышать" в случае повышения или понижения температуры воздуха", - отмечается в сообщении.

На мосту укладывают термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет около 5 тыс. тонн рельсов и 76 тыс. железобетонных шпал.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7,1 тыс. тонн в диапазоне температур от минус 27 до плюс 57°C.

Пропускная способность составляет до 47 пар поездов в сутки.

Что касается уже открытой автомобильной части моста через Керченский пролив, то с момента запуска в мае 2018 года по ней в обе стороны проехало около 4,5 млн автомобилей и автобусов. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост" в четверг.

"За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов", - говорится в пресс-релизе.

Трафик в оба направления - в Крым и на Тамань - практически одинаковый.

Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин. Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тыс. автомобилей, напоминает инфоцентр.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика
.
  13.03.19 16:00
Опека потребует ограничить в правах мать найденной в Москве девочки-маугли
.
  13.03.19 15:14
Мать девочки-маугли, найденной в московской квартире, не жалуется содержание в СИЗО
.
  13.03.19 14:39
Реставрацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ поручено завершить до конца апреля
.
  13.03.19 14:31
Карты Visa и Mastercard Еврофинанс Моснарбанка заблокированы из-за санкций
.
  13.03.19 12:04
Весенний мотофестиваль на два дня соберет в Москве более 6 тысяч байкеров
.
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket