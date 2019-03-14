Половину рельсов уложили на Крымском мосту

14.03.19 10:17

Фото инфоцентра "Крымский мост"

14 марта. Interfax-Russia.ru - Рабочие уложили 19 из 38-ми километров рельсошпальной решетки на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщил информационный центр "Крымский мост" в четверг.

"Бригады, которые формируют верхнее строение пути от таманского берега в сторону керченского, к середине марта дошли до "экватора" моста на острове Тузла. Две параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и в обратном направлении укладываются по мере готовности мостовых пролетов", - говорится в пресс-релизе.

Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове. Путеукладочный кран со спецплатформами перевозит их на мост по железнодорожному пути-подходу.

Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров, между ними ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений.

"Всего на Крымском мосту согласно проекту будет 84 комплекта уравнительных стыков. Они позволят стальным рельсам свободно "дышать" в случае повышения или понижения температуры воздуха", - отмечается в сообщении.

На мосту укладывают термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет около 5 тыс. тонн рельсов и 76 тыс. железобетонных шпал.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7,1 тыс. тонн в диапазоне температур от минус 27 до плюс 57°C.

Пропускная способность составляет до 47 пар поездов в сутки.

Что касается уже открытой автомобильной части моста через Керченский пролив, то с момента запуска в мае 2018 года по ней в обе стороны проехало около 4,5 млн автомобилей и автобусов. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост" в четверг.

"За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов", - говорится в пресс-релизе.

Трафик в оба направления - в Крым и на Тамань - практически одинаковый.

Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин. Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тыс. автомобилей, напоминает инфоцентр.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.