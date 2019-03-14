Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" на учениях отразил условный ракетный удар

14.03.19 10:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 марта. Interfax-Russia.ru - Вернувшийся из Средиземного моря в Севастополь фрегат "Адмирал Макаров" на учении отразил удар крылатых ракет условного противника по базе Черноморского флота России, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"По легенде учения, авиация условного противника при подлёте к пункту постоянной дислокации кораблей в порту Севастополь произвела запуск крылатых ракет", - говорится в сообщении Черноморского флота.

Расчеты противовоздушной обороны "Адмирала Макарова" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения при стоянке корабля в пункте базирования, сообщили военные.

"В ходе тренировки расчёты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили", - отмечается в сообщении флота.

В ходе тренировки совместно с расчётами ПВО других кораблей было проведено целераспределение угроз с воздуха для эффективного уничтожения воздушных целей, сообщили в пресс-службе флота.

"Адмирал Макаров" в марте вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Корабль оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр"

Это третий фрегат морской зоны проекта 11356. Передача корабля флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат, помимо крылатых ракет, имеет на вооружении ракетный комплекс самообороны "Штиль-1", артустановку А-190 калибра 100 миллиметров, зенитную артиллерию, реактивную бомбовую установку, торпеды, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).