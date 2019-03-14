|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 10:40
Более 30 видов морских животных и рыб увидят жители Екатеринбурга в океанариуме
"Впервые гостям будут представлены более 30 видов обитателей морей и океанов: белоперая акула, акулы-няньки, скат химантура, рыбы-бабочки, крылатки, барабули, мурены, рыба-лисица, хирург-зебра, рыбы-попугаи, морские черепахи", - говорится в сообщении.
Посетители экспозиции смогут пройтись по тоннелю с акулами, увидеть представления русалок, кормление акул и пираний, а также шоу дельфинов и белых китов.
Отмечается, что океанариум Екатеринбурга состоит из 40 аквариумов. В нем представлено более 300 видов животных и около 3 тыс. экземпляров.
Ранее сообщалось, что первый на Урале океанариум начнет свою работу в Екатеринбурге в конце октября 2018 года. Его площадь составит 8 тыс. кв. метров. В одной зоне расположится дельфинарий. Второй зоной станет сам океанариум.
Также в океанариуме будут проходить представления, тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, занятия по дельфинотерапии, дайвингу с акулами, а также занятия для детей с особенностями развития.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket