Более 30 видов морских животных и рыб увидят жители Екатеринбурга в океанариуме

14.03.19 10:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Экспозиция "Подводный мир" откроется 23 марта в океанариуме Екатеринбурга, сообщает пресс-служба учреждения.

"Впервые гостям будут представлены более 30 видов обитателей морей и океанов: белоперая акула, акулы-няньки, скат химантура, рыбы-бабочки, крылатки, барабули, мурены, рыба-лисица, хирург-зебра, рыбы-попугаи, морские черепахи", - говорится в сообщении.

Посетители экспозиции смогут пройтись по тоннелю с акулами, увидеть представления русалок, кормление акул и пираний, а также шоу дельфинов и белых китов.

Отмечается, что океанариум Екатеринбурга состоит из 40 аквариумов. В нем представлено более 300 видов животных и около 3 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что первый на Урале океанариум начнет свою работу в Екатеринбурге в конце октября 2018 года. Его площадь составит 8 тыс. кв. метров. В одной зоне расположится дельфинарий. Второй зоной станет сам океанариум.

Также в океанариуме будут проходить представления, тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, занятия по дельфинотерапии, дайвингу с акулами, а также занятия для детей с особенностями развития.