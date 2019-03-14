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14.03.19 10:43

Десять сельских ФАПов откроют в 2019 году в Тульской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
14 марта. Interfax-Russia.ru - Все поликлиники Тульской области перешли на "бережливые технологии", в 2019 году предусмотрено строительство еще десяти сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

"Все поликлиники региона перешли на "бережливые технологии". Маршрутизация в учреждениях организована таким образом, чтобы сократить очереди в регистратуру и на прием к врачу, распределить потоки пациентов. Также был введен единый график работы поликлиник - семь дней в неделю, жители прикреплены к поликлиникам, создана патронажная служба", - приводит пресс-служба слова А.Третьякова.

По словам министра, предварительной записью на прием в электронном виде пользуются 70% пациентов поликлиник. Организована выдача электронных больничных, а электронные медицинские документы стали доступны пациентам в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг.

Согласно проведенным опросам, уровень удовлетворенности пациентов работой поликлиник в прошедшем году вырос на 14,5% и составляет 64,9%.

Министр сообщил, что продолжается улучшение качества медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. В прошлом году открыто 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории и один офис врача общей практики. 12 ФАПов капитально отремонтированы, приобретено 12 автомобилей для фельдшеров. В этом году будет установлено еще 10 новых ФАПов.

Кроме того, в регионе активно используется телемедицина,за год проведено более 3,3 тыс. телемедицинских сеансов.

"Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет позволило применять мобильные телемедицинские комплексы и дало возможность жителям сел и деревень получать медицинскую консультацию врача-специалиста без выезда в районный центр",- подчеркнул А.Третьяков.

Также, по словам министра, в регионе продолжается кадровая программа: в медучреждения региона в прошлом году пришло 311 новых врачей, 104 из них- молодые специалисты. По программе "Земский доктор" для работы на селе привлечено 39 врачей и 6 фельдшеров.

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