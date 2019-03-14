Кубань планирует пригласить финалистов конкурса "Лидеры России" на работу

14.03.19 10:54

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

14 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласит на работу в свою команду участников финала всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"Для нас, губернаторов, - это возможность найти кадровые решения, которые еще вчера найти было очень сложно. Мы сегодня не просто ищем, мы бьемся за кадры", - заявил В.Кондратьев, выступая в четверг на церемонии открытия финала конкурса "Лидеры России" в центре "Сириус".

Глава региона отметил, что направил в Сочи своих заместителей и краевых министров, которые готовы предложить участникам финала работу в органах власти Кубани.

"Регионам страны нужны управленцы, умеющие мыслить, умеющие принимать решения, умеющие работать на результат. Те управленцы, которые приведут к успеху свои регионы", - подчеркнул В.Кондратьев.

Конкурс управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг. стартовал в октябре 2018 года. Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

На него было подано более 227 тыс. от руководителей со всей страны, а также из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора были допущены более 91 тыс. конкурсантов.

В финале, стартовавшем в Сочи с 13 марта, встречаются 300 финалистов, из их числа будут определены 100 победителей. Все финалисты получат образовательные гранты на 1 млн рублей, а победители получат еще и наставника из числа ведущих российских руководителей.

Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению президента РФ.