Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
  
Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
   
Военный интернет: новая закрытая система обмена информацией появится в вооруженных силах РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
14.03.19 11:05

Часть животных из "китовой тюрьмы" хотят отправить в океанариумы

© РИА Новости. Александр Ковалев
14 марта. Interfax-Russia.ru - Не все косатки и белухи, содержащиеся в бухте Средняя в Приморье, будут выпущены на волю - часть из них может отправиться в океанариумы.

Как говорится в протоколе первого заседания консилиума ученых от 12 марта, который имеется в распоряжении "Интерфакса", животных по итогам экспертной оценки планируют разделить на две категории. В первую войдут косатки и белухи, которые могут быть реадаптированы и выпущены в естественную среду обитания; во вторую - животные, в отношении которых будет принято решение, что выпустить их нельзя.

Для второй категории, следует из протокола, специально созданная рабочая группа разработает "планы адаптации и дрессировки" и рекомендации по передаче млекопитающих "в организации, специализирующиеся в культурно-просветительской деятельности, связанной с морскими млекопитающими".

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". По данным Генпрокуратуры, животных планировали продать за границу в китайские океанариумы.

Зоозащитники указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

5 марта сообщалось, что во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев провел совещание, на котором было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский около Владивостока, и летом переместить туда косаток и белух из бухты Средней для реабилитации.

Для дальнейшей оценки деталей была создана специальная комиссия - консилиум ведущих ученых, первое заседание консилиума состоялось во вторник. Как сообщалось, консилиум склоняется к мнению, что перевозить животных в бухту на остров Русский не нужно - лишняя транспортировка может повредить животным.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика
.
  13.03.19 16:00
Опека потребует ограничить в правах мать найденной в Москве девочки-маугли
.
  13.03.19 15:14
Мать девочки-маугли, найденной в московской квартире, не жалуется содержание в СИЗО
.
  13.03.19 14:39
Реставрацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ поручено завершить до конца апреля
.
  13.03.19 14:31
Карты Visa и Mastercard Еврофинанс Моснарбанка заблокированы из-за санкций
.
  13.03.19 12:04
Весенний мотофестиваль на два дня соберет в Москве более 6 тысяч байкеров
.
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket