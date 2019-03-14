Часть животных из "китовой тюрьмы" хотят отправить в океанариумы

14.03.19 11:05

© РИА Новости. Александр Ковалев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Не все косатки и белухи, содержащиеся в бухте Средняя в Приморье, будут выпущены на волю - часть из них может отправиться в океанариумы.

Как говорится в протоколе первого заседания консилиума ученых от 12 марта, который имеется в распоряжении "Интерфакса", животных по итогам экспертной оценки планируют разделить на две категории. В первую войдут косатки и белухи, которые могут быть реадаптированы и выпущены в естественную среду обитания; во вторую - животные, в отношении которых будет принято решение, что выпустить их нельзя.

Для второй категории, следует из протокола, специально созданная рабочая группа разработает "планы адаптации и дрессировки" и рекомендации по передаче млекопитающих "в организации, специализирующиеся в культурно-просветительской деятельности, связанной с морскими млекопитающими".

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". По данным Генпрокуратуры, животных планировали продать за границу в китайские океанариумы.

Зоозащитники указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

5 марта сообщалось, что во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев провел совещание, на котором было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский около Владивостока, и летом переместить туда косаток и белух из бухты Средней для реабилитации.

Для дальнейшей оценки деталей была создана специальная комиссия - консилиум ведущих ученых, первое заседание консилиума состоялось во вторник. Как сообщалось, консилиум склоняется к мнению, что перевозить животных в бухту на остров Русский не нужно - лишняя транспортировка может повредить животным.