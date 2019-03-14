Архангельская область договорилась с Ростехом о строительстве завода СПГ

14.03.19 11:07

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью до 120 тыс. тонн в год планируется построить в Архангельской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство мощностей по выпуску СПГ является одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках заключенного 13 марта соглашения между правительством Архангельской области и государственной корпорацией "Ростех". Предполагается, что произведенный на заводе сжиженный газ будет использоваться для развития топливно-энергетического комплекса региона и сопутствующих отраслей.

Соглашение, подписанное губернатором Архангельской области Игорем Орловым и генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым, касается вопросов развития топливно-энергетической инфраструктуры с применением технологий сжижения природного газа. Документом, в частности, предусмотрены: реконструкция существующих дизельных электростанций на отдаленных территориях Мезенского и Лешуконского районов, где отсутствует централизованное электроснабжение, с переводом их на использование СПГ; перевод ряда муниципальных и частных котельных с дорогостоящего мазута, дизельного топлива и угля на сжиженный природный газ.

Кроме того, в планах предусмотрена автономная газификация более 10 тыс. квартир, домовых и фермерских хозяйств, населенных пунктов, а также перевод на СПГ общественного транспорта, специальной и другой техники на газомоторное топливо, включая сжиженный природный газ, и создание соответствующих заправок.

В рамках соглашения запланировано также создание логистической системы для снабжения, обслуживания и ремонта новых объектов.