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14.03.19 11:32

МТС обеспечит спутниковым телевидением не охваченных "цифрой" жителей Ростовской области

© РИА Новости. Артем Коренюк
14 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство информационных технологий и связи Ростовской области и ПАО "МТС" подписали соглашение о гарантиях по предоставлению доступа к бесплатному просмотру двадцати каналов первого и второго мультиплексов для жителей, оказавшихся вне зоны цифрового эфирного вещания, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на церемонии подписания в четверг.

Подписи под документом поставили министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин и директор филиала ПАО "МТС" в Ростовской области Игорь Марьясов.

В рамках соглашения оператор спутникового вещания берет на себя обязанность предоставить абоненту возможность просмотра обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов без взимания платы. Обязанность оператора распространяется только на тех, кто живет на территориях, не имеющих покрытия сетью цифрового эфирного наземного вещания и утвержденных перечнем министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Для получения доступа пользователю необходимо иметь специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора.

По словам Г.Лопаткина, в настоящее время в Ростовской области 15 населенных пунктов находятся вне зоны охвата цифровым сигналом, еще 26 - в зоне частичного приема.

"В общей сложности соглашение с оператором связи позволит нам обеспечить жителей 41 населенного пункта бесплатным приемом каналов, входящих в первый и второй мультиплексы через спутниковое телевидение", - сказал министр.

Он подчеркнул, что министерство, в свою очередь, гарантирует льготы на приобретение необходимого оборудования, а также предлагает точки льготной реализации в селах, имеющих проблемы с цифровым сигналом. Так, цифровое оборудование по льготной цене можно будет приобрести в МФЦ, отделениях Почты России, на рынках и в магазинах. Кроме того для граждан будет предоставляться услуга по настройке аппаратуры дома.

Как отметил И.Марьясов, для МТС данное соглашение - социальный проект.

"Мы приняли решение давать возможность подключаться к тарифному плану с первым, вторым мультиплексом всем гражданам, которые изъявят желание даже без привязки к населенным пунктам. Особое внимание мы уделяем тем населенным пунктам, которые не попали в зону охвата цифровым телевидением, но при этом у каждого гражданина есть возможность подключить данный тарифный план", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Ростовская область переходит на цифровое телевещание 3 июня 2019 года. С этого дня аналоговая трансляция полностью прекратится. На жителях области, которые уже пользуются кабельным или спутниковым телевидением, отключение аналоговой трансляции никак не отразится.

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