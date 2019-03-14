Волгоградский депутат, назвавший пенсионеров "тунеядцами и алкашами", подал в отставку

14.03.19 11:35

© РИА Новости. Антон Денисов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, оскорбивший пенсионеров с низким доходом, написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы в четверг.

"Сегодня комитет Волгоградской областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рассмотрел и поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий регионального парламентария Гасана Набиева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно проекту постановления предлагается "считать досрочно прекращенными полномочия депутата Волгоградской областной Думы Набиева Гасана Гилал оглы, избранного по Жирновскому одномандатному избирательному округу N4, с 14 марта 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. "

Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять проект постановления. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.

Как сообщалось, 6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы, где был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции "Единая Россия" Г.Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Депутат заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рассмотрела данный инцидент и рекомендовала исключить Г.Набиева из партии.

13 марта президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" на заседании единогласно исключил из партии Г.Набиева.