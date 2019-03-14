Крымский омбудсмен отрицает нарушение Россией прав человека на полуострове

14.03.19 11:43

© РИА Новости. Александр Полегенько

14 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина называет не соответствующими действительности утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов Америки о массовом нарушении прав жителей Крымского полуострова после его присоединения к РФ.

"Это подарок Госдепа на наше пятилетие (вхождения Крыма в состав РФ - ИФ). Госдеп не оставляет без внимания Крым, свободный выбор крымчан, льет всякие гадости, которые не соответствуют действительности", - сказала в четверг" Интерфаксу" Л.Лубина.

Госдеп в среду заявил: "Оккупация (...) украинского Крымского полуострова продолжает значительно и негативно влиять на ситуацию с правами человека там".

По мнению крымского омбудсмена, доклады Госдепа США и других организаций основываются на высказываниях по поводу Крыма, звучащих с Украины.

"Масса резолюций различных мировых органов была по поводу Крыма, все они не имеют ничего общего с той действительностью, в которой мы живем. Все эти резолюции составляются со слов украинского государства. Они не проверены и ничем не обоснованы", - подчеркнула Л.Лубина.

Уполномоченный по правам человека в Крыму прокомментировала также недавнее заявление мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине о том, что Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику в Крыму.

"Я так понимаю, что украинские миссии хотят, чтобы Крыму была дестабилизирована обстановка, устраивались теракты. Стремление к этому вызывает у них, я даже не могу сказать "документики", - писульки, которые они все время пишут. Это гибридная война, которая ведется западными странами против Крыма", - сказала Л.Лубина.

В докладе миссии ООН, представленном во вторник в Киеве, говорится: "Крымские татары продолжают больше других страдать от нарушений прав человека (. . .), продолжают наблюдаться приговоры в уголовных делах против крымских татар за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, которые являются запрещенными в РФ".

Кроме того, утверждают авторы доклада. утверждают авторы доклада, "мужчины (в Крыму) в случае уклонения от службы могут стать жертвами уголовного преследования и быть наказанными двумя годами тюремного заключения. В 2018 году как минимум 21 человек был признан виновным в таком деле (уклонении от призыва в армию)".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.