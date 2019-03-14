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14.03.19 11:57
Начальник Генштаба РФ обвинил США демонтаже ракетно-ядерных договоренностей
"События последнего времени свидетельствуют: США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей; не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности; международный терроризм при поддержке теневых спонсоров все еще остается глобальной угрозой мира", - заявил В.Герасимов на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ.
По его словам, быстро меняющаяся военно-политическая обстановка имеет "общую тенденцию к усложнению и нестабильности". "В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы суверенитету и безопасности государств Содружества", - подчеркнул начальник Генштаба РФ.
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