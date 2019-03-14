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14.03.19 12:00
Заражение детей в Приамурье гепатитом С не является эпидемической вспышкой - Минздрав области
"Ситуация с гепатитами в онкогематологическом отделении больницы не является "массовым заражением" и эпидемической вспышкой", - говорится в сообщении.
Главный внештатный детский хирург Минздрава области Руслан Белоус отметил, что увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С.
"Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными (от 5 до 118 раз) гемотрансфузиями (переливание крови - ИФ) в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций", - приводятся в сообщении слова Р. Белоуса.
По заключению, полученному из НИИ детских инфекций, высокой биохимической активности ни у кого из больных детей не установлено.
"Структурных нарушений печени, вызванных данным вирусом, также ни у одного из больных не выявлено. Полученные данные указывают на то, что срочного назначения противовирусных препаратов никому из проконсультированных детей не показано", - отмечает Минздрав области.
У большинства заразившихся детей проводится поддерживающая терапия по основному заболеванию, либо сроки гематологической ремиссии слишком малы.
Амурские медики работают в тесном контакте с ведущими клиниками страны: национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и гематологии им. Рогачева, детским научно-клиническим центром инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург).
При министерстве здравоохранения области создана комиссия по лечению гепатитов, которая проводит индивидуальные консультации с родителями по каждому конкретному ребенку.
Ранее губернатор Василий Орлов сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что проблема заражения детей гепатитом С возникла около 10 лет назад.
Как сообщалось, в прошлом году у пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Выдвигалась версия, что заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. Также отмечалось, что маленькие пациенты лечились и за пределами региона. Биоматериал заболевших детей был направлен в Москву для молекулярно-генетического анализа.
На основании материалов проверки, проведенной в больнице, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Проверка доноров, персонала Амурской областной детской больницы и изучение документации маленьких пациентов гематологического отделения не помогли выявить источник заражения детей.
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