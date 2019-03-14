Заражение детей в Приамурье гепатитом С не является эпидемической вспышкой - Минздрав области

14.03.19 12:00

14 марта. Interfax-Russia.ru - Медики не относят случаи заражения гепатитом С пациентов гематологического отделения Амурской областной детской больницы к эпидемическим вспышкам, сообщает региональное правительство со ссылкой на выводы Минздрава региона.

"Ситуация с гепатитами в онкогематологическом отделении больницы не является "массовым заражением" и эпидемической вспышкой", - говорится в сообщении.

Главный внештатный детский хирург Минздрава области Руслан Белоус отметил, что увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С.

"Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными (от 5 до 118 раз) гемотрансфузиями (переливание крови - ИФ) в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер, с использованием многочисленных инвазивных манипуляций", - приводятся в сообщении слова Р. Белоуса.

По заключению, полученному из НИИ детских инфекций, высокой биохимической активности ни у кого из больных детей не установлено.

"Структурных нарушений печени, вызванных данным вирусом, также ни у одного из больных не выявлено. Полученные данные указывают на то, что срочного назначения противовирусных препаратов никому из проконсультированных детей не показано", - отмечает Минздрав области.

У большинства заразившихся детей проводится поддерживающая терапия по основному заболеванию, либо сроки гематологической ремиссии слишком малы.

Амурские медики работают в тесном контакте с ведущими клиниками страны: национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и гематологии им. Рогачева, детским научно-клиническим центром инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург).

При министерстве здравоохранения области создана комиссия по лечению гепатитов, которая проводит индивидуальные консультации с родителями по каждому конкретному ребенку.

Ранее губернатор Василий Орлов сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что проблема заражения детей гепатитом С возникла около 10 лет назад.

Как сообщалось, в прошлом году у пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Выдвигалась версия, что заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. Также отмечалось, что маленькие пациенты лечились и за пределами региона. Биоматериал заболевших детей был направлен в Москву для молекулярно-генетического анализа.

На основании материалов проверки, проведенной в больнице, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Проверка доноров, персонала Амурской областной детской больницы и изучение документации маленьких пациентов гематологического отделения не помогли выявить источник заражения детей.