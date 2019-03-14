Цеповяза вернули из СИЗО в колонию

14.03.19 12:05

© РИА Новости. Татьяна Кузнецова

14 марта. Interfax-Russia.ru - Члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза отправили в колонию из следственного изолятора Хабаровска, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

"Цеповяз отправлен из СИЗО в колонию 8 марта", - сказала она, не уточнив в какую именно колонию перевели арестанта.

В.Макарчук уточнила, что в следственном изоляторе представители комиссии просмотрели его личную карточку.

"Он содержался абсолютно на равных условиях со всеми. Никаких излишеств ни в быту, ни в пище у него не было", - подчеркнула собеседник агентства.

Как сообщалось, в начале ноября 2018 года общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых В.Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и икру, находясь в исправительной колонии в Амурской области. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии. На ней В.Цеповяз в компании нескольких осужденных запечатлен в комнате с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком. В руках у некоторых, в том числе В.Цеповяза, имелись смартфоны.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое расследует центральный аппарат СКР.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил позднее, что В.Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц.

Между тем сам осужденный настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал В.Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.