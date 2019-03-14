Мартовский снегопад обрушился на некоторые регионы Поволжья

14.03.19 12:07

© РИА Новости. Максим Блинов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Сильный снегопад в четверг осложнил дорожную ситуацию в Ульяновске.

"По информации синоптиков, с 2:00 до 10:00 утра в Ульяновске выпала декадная норма осадков, а с 14:00 также ожидается сильный снег", - сообщается на сайте мэрии города.

Глава города Сергей Панчин поручил дорожно-коммунальным службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снегопада. В течение дня на очистку территории Ульяновска от снега будет направлено 143 единицы спецтехники.

"На сегодняшний день были запланированы торжественные мероприятия в честь Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, однако сложные погодные условия вынуждают нас направить все силы на очистку территории города", - приводятся в сообщении слова С.Панчина.

Также глава Ульяновска обратился к жителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили на обочинах дорог и во дворах, так как это мешает работе снегоуборочной техники.

В свою очередь пользователи соцсетей публикуют фотографии заснеженных улиц и автотрасс и сообщают о многочисленных автомобильных заторах в Ульяновске.

В настоящее время, согласно порталу Яндекс.Пробки, существенно затруднено движение в центре города, а также на обоих мостах через Волгу.

Снег выпал утром в четверг и в Самаре.

В первой декаде марта в Самарской области объем выпавших осадков вдвое превысил норму, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Приволжском УГМС.

Синоптики прогнозируют в Самарской области умеренные осадки в течение дня, преимущественно в виде снега. Также ожидается слабый туман и гололед.

Снегопад ожидается в четверг и в Оренбуржье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.