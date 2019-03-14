Заявки на "Вологодский гектар" начнут принимать в режиме онлайн с 1 апреля

14.03.19 12:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 марта. Interfax-Russia.ru - С 1 апреля любой россиянин сможет онлайн подать заявку на бесплатное получение земельного участка в Вологодской области в рамках проекта "Вологодский гектар", сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг.

"В рамках проекта была разработана одноименная автоматизированная информационная система, которая позволит желающим получить земельный участок на Вологодчине, подать необходимые заявки в Интернете, дистанционно, без визита в уполномоченные органы в сфере имущественных отношений. При этом заявитель может находиться в любой точке страны", - цитирует пресс-служба председателя комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области Ирину Просвирякову.

На сайте gektar35.ru можно определиться с выбором территории, посмотреть, какие инфраструктурные объекты к ней прилегают. Пока портал работает в тестовом режиме, но с 1 апреля через него можно будет подать заявления как о предварительном согласовании предоставления земельного участка, так и о представлении земельных участков. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись пользователя сайта "Госуслуги".

Как сообщалось, проект "Вологодский гектар" предполагает возможность получения участка для тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью: граждан, юридических лиц, фермерских и крестьянских хозяйств. Земельные участки площадью от 1 до 10 га будут предоставляться в собственность на безвозмездной основе гражданам РФ (исключение составляют участки для личного подсобного хозяйства, максимальная площадь которых - 2,5 га) и от 1 до 100 га - юридическим лицам РФ.

"Пилотная" реализация проекта "Вологодский гектар" предполагается на территории трех районов области: Вожегодского, Вашкинского и Никольского. Они были выбраны с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального и федерального значения, объектам инфраструктуры, а также к населенным пунктам. Проект предполагается масштабировать с перспективой вовлечения в него других районов Вологодчины. Всего, по подсчетам чиновников, в регионе могут бесплатно распределить около 500 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения.