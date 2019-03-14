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14.03.19 12:32
Планы США по ракетным испытаниям являются следствием слома ДРСМД - Песков
"Именно США, а не Россия, нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИРах (научно-исследовательские работы) по этим ракетам. И поэтому, естественно, реализация НИРов без испытаний зачастую бывает невозможной. Поэтому это логическое продолжение ситуации, о которой я вам только что говорил", - сказал Д.Песков в ходе общения с журналистами в четверг.
Так он, по их просьбе, прокомментировал информацию СМИ о том, что Пентагон планирует провести испытания ракет, ранее запрещенных ДРСМД.
Д.Песков подчеркнул, что Россия "категорически не согласна" с какими-либо упреками в свой адрес по поводу нарушения ДРСМД.
"Наоборот, весьма аргументировано, с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения: де-факто применение ряда систем, которые шли в нарушение положений (документов)", - сказал Д.Песков.
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