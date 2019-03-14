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14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
"В настоящее время ведется активное строительство дорог на территории "новой" Москвы за счет бюджета города, однако после 2025 года может появиться платный дублер Калужского шоссе. Этот проект может быть реализован либо в составе концессии, либо в рамках государственно-частного партнерства", - сказал В.Жидкин.
По его словам, для строительства дублера Калужского шоссе в генеральном плане развития новых округов и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) заложен так называемый коридор, в котором, возможно, будет прокладка новой трассы.
"Сейчас реконструированное Калужское шоссе полностью справляется с транспортным потоком, однако со временем, когда вдоль магистрали буду появляться новые точки роста и притяжения, будет расти и дорожная нагрузка. Не исключено, что именно новый дублер снимет это загруженность", - добавил В.Жидкин.
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