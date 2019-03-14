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14.03.19 12:43
Калининградец оштрафован на 300 тыс. рублей за поддержку "архангельского террориста"
"Оштрафовали на 300 тыс. рублей", - сказала она.
Представитель защиты добавила, что В.Лукичева освободили в зале суда.
Как сообщалось, 24-летний В.Лукичев был задержан в Калининграде 4 ноября 2018 года, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
По словам М.Бонцлер, ее подзащитному "ставится в вину написание статьи в сети Интернет, в которой он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий".
Дело было передано в Московский окружной военный суд. Рассмотрение проходило в Калининграде, в здании Балтийского флотского суда.
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