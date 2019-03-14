Калининградец оштрафован на 300 тыс. рублей за поддержку "архангельского террориста"

14.03.19 12:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 марта. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд в ходе выездного заседания в Калининграде в четверг вынес приговор анархисту Вячеславу Лукичеву, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Мария Бонцлер.

"Оштрафовали на 300 тыс. рублей", - сказала она.

Представитель защиты добавила, что В.Лукичева освободили в зале суда.

Как сообщалось, 24-летний В.Лукичев был задержан в Калининграде 4 ноября 2018 года, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По словам М.Бонцлер, ее подзащитному "ставится в вину написание статьи в сети Интернет, в которой он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий".

Дело было передано в Московский окружной военный суд. Рассмотрение проходило в Калининграде, в здании Балтийского флотского суда.