Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства

14.03.19 12:51

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

14 марта. Interfax-Russia.ru - Проверки на столичных рынках проводились в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В рамках системной повседневной работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства столичными полицейскими осуществлены проверочные мероприятия на объектах массового скопления иностранных граждан. По всем выявленным нарушениям организовано принятие необходимых мер", - сказал сотрудник пресс-службы.

В МВД подчеркнули, что "размещенные в некоторых СМИ сообщения, о том, что на территории некоторых рынков города Москвы полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме более 2 млрд рублей, а также оборудование для майнинга криптовалют, не соответствуют действительности".

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что на столичных рынках "Фудсити", "Садовод" и "Москва" правоохранительные органы провели рейды.