Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
  
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14.03.19 15:34

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ

© РИА Новости. Виталий Белоусов
14 марта. Interfax-Russia.ru - Росавиация закрыла небо РФ для лайнеров Boeing 737 MAX, сообщил глава ведомства Александр Нерадько журналистам в четверг.

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", - сказал глава Росавиации, уточнив, что запрет касается модификаций Boeing 737 MAX 8 и 9.

Вместе с тем, по его словам, "ни вчера, ни позавчера самолеты этого типа полеты над территорией РФ не осуществляли".

Решение о снятии запрета, добавил А.Нерадько, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Как сообщалось, 10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту.

После этого ряд стран одна за другой начали вводить временный запрет на эксплуатацию Boeing-737 MAX. Среди них страны-члены ЕС, ОАЭ, Турция, Австралия, США.

В четверг, 14 марта, свое небо для полетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 закрыла Белоруссия, сообщили в департаменте по авиации Минтранса.

"В качестве меры предосторожности EASA ввело в действие директиву о летной годности, которая вступила в силу с 19:00 UTC 12.03.2019 и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing моделей 737 MAX8 и 737 MAX9 в Европе. Кроме того, EASA опубликовало директиву по безопасности, действующую с 19:00 UTC 12.03.2019, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран внутри или за пределами Европейского Союза на вышеупомянутых типах самолетов", - отметили в департаменте.

"Директивы летной годности в отношении самолетов модели Boeing 737 MAX8 и 737 MAX9, выпущенные Федеральной авиационной администрацией США (FAA), а также EASA, введены в действие в гражданской авиации Республики Беларусь", - продолжили в департаменте.

В департаменте уточнили, что воздушные суда данной модели в гражданской авиации Белоруссии в настоящее время не эксплуатируются.

По данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент эксплуатация всех самолетов семейства прекращена.

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