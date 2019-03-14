Правительство РФ одобрило законопроект о крабовых аукционах

14.03.19 13:21

© РИА Новости. Александр Вильф

14 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о проведении электронных аукционов по распределению квоты на вылов крабов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

Законопроект носит название "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" и предусматривает распределение 50% объёма квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме.

Законопроект вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закреплённые за ними доли квот на вылов биоресурсов.

По расчётам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей.

Законопроект рассмотрен и одобрен 11 марта 2019 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.