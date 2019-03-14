Службу экомониторинга создадут в Подмосковье

14.03.19 13:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 марта. Interfax-Russia.ru - В Московской области появится собственная служба экологического мониторинга, создание системы может обойтись в сумму до 350 млн руб., сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

"На последнем экочасе у губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева - ИФ) мы защитили пилотный проект и получили поручение от губернатора приступить к созданию экомониторинга. Это предполагает и создание соответствующего казенного учреждения Московской области", - сказал Д.Куракин на "часе правительства" Московской области в Мособлдуме.

Зампред добавил, что также будет создана собственная лаборатория экомониторинга в Подмосковье. В рамках пилотного проекта две территории - Балашиха и Люберцы - обеспечат около 50 датчиками контроля качества атмосферного воздуха.

Согласно презентации к докладу зампреда, запуск проекта обойдется в сумму от 150 до 350 млн руб., содержание системы - около 120 млн руб. в год. Окупить эти затраты планируется за счет взыскания причиненного экологического ущерба.