Решение по ВСМ Москва - Нижний Новгород будет принято в ближайшие недели

14.03.19 13:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 марта. Interfax-Russia.ru - Внутри правительства есть разные точки зрения в отношении строительства высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород, ожидается, что окончательное решение примет президент в течение ближайших недель, сказал журналистам вице-премьер РФ Максимов Акимов в кулуарах съезда РСПП.

"Есть позиция правительства РФ по этому вопросу - внутри правительства есть разные точки зрения, это абсолютно нормально. Решение будет принято президентом. Мы ожидаем, что это произойдет в течение ближайших недель", - отметил вице-премьер, комментируя соответствующий вопрос.

"Пока с точки зрения первого пилотного законченного участка - это Нижний Новгород (ВСМ Москва - Нижний Новгород - ИФ)", - сказал он.

"Не секрет, что есть позиция Минфина, который сомневается в обоснованности данных, лежащих в основе модели", - сообщил М.Акимов о разногласиях внутри правительства.

"Об этом можно спорить, но все не так просто - есть потребность и она будет нарастать в любом случае в строительстве дополнительных путей, чтобы разделить грузовое и пассажирское сообщение на этом участке", - добавил он.