Сильный ветер, метели и мокрый снег ожидаются в трех регионах Урала

14.03.19 13:48

© РИА Новости. Илья Питалев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайшие сутки в трех регионах Уральского федерального округа.

Так, в Тюменской области 15 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 22 м/с, в северных районах - метель, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

16 марта в регионе также возможны снегопады, сильные ветра, ночью понижение температуры до минус 14 градусов.

В Свердловской области 15 марта прогнозируется снег, метели, на дорогах гололедица, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью будет опускаться до минус 10-15 градусов, днем - до минус 7 градусов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Шадринска, по данным шадринской метеостанции, в пятницу в отдельных районах Курганской области ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/сек.