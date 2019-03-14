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14.03.19 13:48
Сильный ветер, метели и мокрый снег ожидаются в трех регионах Урала
Так, в Тюменской области 15 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 22 м/с, в северных районах - метель, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
16 марта в регионе также возможны снегопады, сильные ветра, ночью понижение температуры до минус 14 градусов.
В Свердловской области 15 марта прогнозируется снег, метели, на дорогах гололедица, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха ночью будет опускаться до минус 10-15 градусов, днем - до минус 7 градусов.
Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Шадринска, по данным шадринской метеостанции, в пятницу в отдельных районах Курганской области ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/сек.
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