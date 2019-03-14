Рекультивацию мусорного полигона в Балашихе завершат в октябре

14.03.19 13:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Рекультивационные работы на мусорном полигоне "Кучино" в Балашихе ведутся в три смены, завершить их хотят досрочно, заявил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Мы собираемся завершить "Кучино" досрочно: не в декабре этого года, как предполагалось, а в октябре", - сказал Д.Куракин на "часе правительства" в Мособлдуме.

Зампред пояснил, что проведенные на объекте работы позволили снизить число жалоб от местных жителей на негативное воздействие полигона "в десятки раз".

Полигон твердых бытовых "Кучино" был закрыт 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Рекультивация "Кучино" началась в марте 2018 года. На свалке смонтирована система экстренной дегазации и установлен большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ.