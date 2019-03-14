Неизвестные фото семьи Николая II представят на выставке в Тюмени

14.03.19 13:57

© РИА Новости.

14 марта. Interfax-Russia.ru - Выставка "Лица ушедшей эпохи: фотоальбом семьи Императора Николая II" откроется 14 марта в музее "Дом Машарова" в Тюмени.

"Впервые в Тюмени будет представлен уникальный экспонат из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника - альбом с фотографиями, которые были сделаны во время ссылки императора Николая II и его семьи в Тобольске", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник музея.

По его словам, посетители выставки смогут увидеть подлинные фотографии Николая II, его жены, детей, а также интерьеры губернаторского дома, в котором царская семья провела последние месяцы жизни.

"Кроме того, все желающие смогут посмотреть снимки - их около сотни, связанные с императорской семьей", - подчеркнул собеседник агентства.

Николай II с семьей был направлен в Тобольск по решению Временного правительства летом 1917 года. Для царской семьи был отведен дом бывшего тобольского губернатора. Весной 1918 года большевики переправили Романовых в Екатеринбург, где вскоре расстреляли.

В апреле 2018 года в губернаторском доме в Тобольске был открыт музей семьи императора Николая II.