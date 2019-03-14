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14.03.19 13:57
Неизвестные фото семьи Николая II представят на выставке в Тюмени
"Впервые в Тюмени будет представлен уникальный экспонат из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника - альбом с фотографиями, которые были сделаны во время ссылки императора Николая II и его семьи в Тобольске", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник музея.
По его словам, посетители выставки смогут увидеть подлинные фотографии Николая II, его жены, детей, а также интерьеры губернаторского дома, в котором царская семья провела последние месяцы жизни.
"Кроме того, все желающие смогут посмотреть снимки - их около сотни, связанные с императорской семьей", - подчеркнул собеседник агентства.
Николай II с семьей был направлен в Тобольск по решению Временного правительства летом 1917 года. Для царской семьи был отведен дом бывшего тобольского губернатора. Весной 1918 года большевики переправили Романовых в Екатеринбург, где вскоре расстреляли.
В апреле 2018 года в губернаторском доме в Тобольске был открыт музей семьи императора Николая II.
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