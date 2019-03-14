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14.03.19 14:02

Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом

© РИА Новости. Григорий Сысоев
14 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг признал законным продление на три месяца срока содержания под стражей гражданину Великобритании, Ирландии, Канады и США Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 22 февраля о продлении в отношении Пола Уилана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 мая оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.

Таким образом Мосгорсуд не нашел оснований для избрания обвиняемому в шпионаже иностранцу меры более мягкой меры пресечения - залога или домашнего ареста.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Вместе с тем в Мосгорсуде присутствовал представитель посольства США Ричард Ханрахан, который курирует соблюдение в РФ прав соотечественников.

Представители посольств Ирландии, Канады и Великобритании, которые ранее также приходили в суды на процессы П.Уилана, в этот раз проигнорировали заседание.

Гражданин США П.Уилан был задержан с поличным в Москве 28 декабря 2018 года.

Российская спецслужба предъявила ему обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина П.Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката, следствие обвиняет П.Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке, содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, П.Уилан считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

29 декабря 2018 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест П.Уилана. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

П.Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

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