Обманутым дольщикам Омской области могут оплатить съемное жилье из бюджета

14.03.19 14:11

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев на заседании парламента в четверг вышел с инициативой оказания поддержки пострадавшим дольщикам, пока их дома остаются недостроенными.

"Инициатива направлена на тех, кто заплатил деньги за квартиру, лишился их, квартиру не получил, при этом выплачивает ипотеку и живет в съемном жилье. Главное условие предоставления поддержки - отсутствие в собственности другого жилого помещения", - сказал К.Ткачев, представляя инициативу депутатам.

После заседания он пояснил журналистам, что законопроект был сформулирован по итогам многократных встреч с пострадавшими семьями, а также после изучения законодательного опыта других регионов, где субъекты в той или иной степени оказывают помощь участникам долевого строительства.

"Я был в этих семьях, видел, в каких условиях они проживают. Это тяжелая картина. Учитывая, что Омская область входит в список наиболее проблемных регионов (по количеству недостроенных домов - ИФ), я вышел с такой инициативой. (...) Пока мы не можем ввести все дома, давайте зайдем с другой стороны и поможем людям вот так, компенсируя траты на аренду жилья, которые они несут не по своей вине", - сказал депутат.

Законопроект предлагает одиноко проживающим гражданам компенсировать аренду жилья в размере 10 тыс. рублей, семьям - 15 тыс. рублей ежемесячно. Цифры представлены исходя из данных договоров аренды съемного жилья самих пострадавших. При этом он отметил, что мера поддержки должна носить заявительный характер. К.Ткачев рассчитывает, что на нее могут претендовать 150 семей

"Предполагаемая сумма выплат из бюджета составит 15-20 млн рублей ежегодно", - добавил К.Ткачев.

"Согласно дорожной карте, до 2023 года в регионе должны быть сданы все 29 проблемных объектов. Мера поддержки должна действовать до этого срока", - отметил он.

Депутатский корпус поддержал инициативу К.Ткачева. Теперь законопроект будет представлен на рассмотрение губернатору.