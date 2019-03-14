На мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга потратят более 240 млрд рублей

14.03.19 14:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 марта. Interfax-Russia.ru - Общий объем финансирования мероприятий для подготовки и празднования 300-летия Екатеринбурга до 2023 года составит более 240 млрд рублей.

"Все пункты плана (по подготовке основных мероприятий к подготовке и празднованию 300-летию - ИФ) предварительно прорабатывались рабочими группами с учетом возможности финансирования мероприятий из областного и местных бюджетов и из внебюджетных источников. (...) Общий объем финансирования мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга в соответствии с проектом плана, мы его рассмотрим и утвердим как план, до 2023 составляет более 240 млрд рублей", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга в четверг.

Он сообщил, что поручил увязать наполнение плана "с установками нового майского указа президента, национальными проектами, нашей областной программой "Пятилетка развития", а также нашей заявкой на проведение в 2023 году летней Универсиады в Екатеринбурге".

Ранее губернатор заявлял, что регион рассчитывает на помощь федерального центра на мероприятия по празднованию юбилея Екатеринбурга.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга. Позднее Е.Куйвашев был назначен главой оргкомитета по подготовке к празднику в городе и его проведению в 2023 году.