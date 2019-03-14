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14.03.19 14:21
Арестован бывший сити-менеджер Саратова, объявленный в розыск в 2014 г
"Предварительное следствие возобновлено в связи с установлением местонахождения обвиняемого, который до 13 марта 2019 года находился в международном розыске. На основании постановления Кировского районного суда Саратова обвиняемый направлен для содержания в СИЗО-1", - говорится в пресс-релизе.
Накануне А.Прокопенко явился в следственный отдел по Октябрьскому району города, подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией. Обращение было передано полицейским.
Ранее А.Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" УК РФ в связи с недопоставками ОАО "Волжское ТГК" более 507 млн рублей.
2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал А.Прокопенко.
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