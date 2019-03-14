Арестован бывший сити-менеджер Саратова, объявленный в розыск в 2014 г

14.03.19 14:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление ГУ МВД по Саратовской области возобновило предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД в четверг.

"Предварительное следствие возобновлено в связи с установлением местонахождения обвиняемого, который до 13 марта 2019 года находился в международном розыске. На основании постановления Кировского районного суда Саратова обвиняемый направлен для содержания в СИЗО-1", - говорится в пресс-релизе.

Накануне А.Прокопенко явился в следственный отдел по Октябрьскому району города, подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией. Обращение было передано полицейским.

Ранее А.Прокопенко было заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" УК РФ в связи с недопоставками ОАО "Волжское ТГК" более 507 млн рублей.

2 декабря 2014 года бывший градоначальник был объявлен в федеральный розыск. 9 апреля 2015 года суд заочно на два месяца арестовал А.Прокопенко.