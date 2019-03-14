Тюменская область заморозила налоговые ставки для предпринимателей до 2024г

14.03.19 14:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Тюменской областной думы на заседании в четверг приняли в первом и втором, окончательном, чтениях закон, предусматривающий введение моратория на повышение налоговой ставки для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба губернатора.

В частности, зафиксирована налоговая ставка в размере 5% для налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения, и в размере 1% - для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Ставка устанавливается на период до 31 декабря 2023 года.

"Принятие закона обеспечит стабильную налоговую политику для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, и это будет позитивным мотивирующим сигналом для тех, кто только планирует начать свою предпринимательскую деятельность. Для бизнеса важна стабильность законодательства, в первую очередь, налогового", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Моора, прокомментировавшего принятие закона.

Глава региона подчеркнул, что основная задача в данном случае - не рост налоговых платежей, а поддержка малого бизнеса и создание новых рабочих мест. "Мы не только сохраняем, но и увеличиваем число предпринимателей", - отметил он.

Ранее сообщалось, что с 2009 года ставка налога для предпринимателей Тюменской области была снижена втрое - с 15 до 5%. Ежегодно налоговая льгота позволяла предпринимателям в целом сэкономить порядка 1 млрд рублей, средства предприниматели могли направить в развитие бизнеса.