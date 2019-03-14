Около сотни жителей Тюмени получили травмы из-за гололеда

14.03.19 14:25

© РИА Новости. Петр Чернов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Медики отмечают увеличение количества обращений жителей Тюмени с травмами, полученными из-за гололеда, сообщает в четверг пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"14 марта по состоянию на 14:00 в травмпункт за медицинской помощью обратились 94 человека - это на четверть больше, чем обычно на это время суток", - говорится в сообщении.

У большинства пострадавших диагностированы растяжения связок, сильные ушибы, у нескольких человек - переломы, потребовавшие наложения гипсовых повязок.

Накануне в Тюмени резко потеплело до плюс 5 градусов, а в ночь на четверг на город обрушился снегопад и похолодало до минус 3 градусов.