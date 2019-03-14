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14.03.19 14:27
Новую схему обналичивания денег выявили в Сочи
"В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.
В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.
"Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал", - отмечает пресс-служба.
По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Кроме этого, в ближайшее время правоохранители совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.
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