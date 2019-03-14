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14.03.19 14:39

Почти 90% крымчан снова поддержали воссоединение полуострова с Россией

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
14 марта. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство жителей Крыма - 89% - по-прежнему поддерживают вхождение полуострова в состав РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ, результаты которого представил в Симферополе генеральный директор центра Валерий Федоров.

"Отношение к воссоединению Крыма с Российской Федерацией сохраняется однозначно позитивным: 89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают воссоединение. Уровень негативных оценок и декларируемого голосования за статус Автономной Республики Крым в составе Украины - минимальный (по 3%)", - говорится в материалах представленной в четверг презентации.

При этом в целом по РФ положительно оценивают присоединение Крыма к России 88%.

По данным опроса, уровень социального самочувствия жителей Крыма - высокий: 82% опрошенных скорее довольны своей жизнью, 17% высказались об обратном. Показатели по РФ в целом ниже - довольны жизнью 64%.

Межнациональная ситуация, согласно выводам социологов, в регионе оценивается как спокойная: отношения между крымчанами различных национальностей охарактеризовали как доброжелательные 92% респондентов. Об отсутствии конфликтов на межнациональной почве заявили 89% опрошенных.

"Противоположной точки зрения придерживаются только 5% опрошенных, они характеризуют межнациональные отношения в пунктах проживания как скорее конфликтные", - отметил В.Федоров.

"И еще один интересный аспект - как соотносятся оценки крымчан разных национальностей. Выявлено, что практически никакого различия здесь нет. 93% русских, 92% украинцев и 92% крымских татар, проживающих в Республике Крым, оценили межнациональные отношения как доброжелательные", - сообщил В.Федоров.

Всего было проведено два опроса в виде телефонных интервью: 10 марта - региональный, 12 марта - всероссийский. Объем выборки - 1,6 тысячи респондентов.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Тогда за возвращение Крыма в состав РФ проголосовали 96,77% жителей Автономной Республики Крым (при явке 83,1%), в Севастополе - 95,6% горожан (при явке 89,5%).

Украина результаты референдума не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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