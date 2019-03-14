Курганская область за 5 лет создаст около 2 тыс. новых мест в школах региона

14.03.19 14:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 марта. Interfax-Russia.ru - Курганская область планирует к 2024 году создать 1 тыс. 930 новых мест в общеобразовательных школах, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Об этом шла речь в ходе окружного совещания по реализации национального проекта "Образование" в Уральском федеральном округе, которое в четверг в Кургане провела заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

"Согласно намеченным планам, к 2024 году в Курганской области планируется создать 1 тыс. 930 новых мест в общеобразовательных школах, оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями. 8 из 10 детей будут охвачены различными формами дополнительного образования, во все школы области будет проведен высокоскоростной интернет", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вадима Шумкова.

Отмечается, что глава региона также акцентировал внимание на внедрении модели цифровой образовательной среды, оснащении новым оборудованием учреждений среднего профессионального образования.

Со ссылкой на М.Ракову сообщается, что по реализации нацпроекта субъекты УрФО в ближайшее время получат пошаговые инструкции, однако, министерство заинтересовано и в распространении лучших практик регионов.

В числе главных задач - внедрение сетевой формы реализации образовательных программ, которая будет использовать не только ресурсы школ, но и вузов, учреждений среднего образования, проектов предприятий. В центре системы образования - потребности детей и командная работа педагогов.

"Мы понимаем, что от государственного заказа на образование именно в смысловой форме мы должны перейти к заказу от способностей и потребностей ребенка. Мы понимаем, что школа перестает быть монополистом на организацию образовательного процесса", - цитирует пресс-служба замминистра.

Согласно сообщению, участие в обсуждении реализации нацпроекта "Образование" приняли около 500 представителей отрасли из субъектов УрФО. Вместе с заместителем министра просвещения РФ в регионе в четверг работает группа экспертов ведомства, Фонда новых форм развития образования, Федерального института оценки качества образования, руководители органов власти сферы образования всех субъектов Уральского федерального округа.