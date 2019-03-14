|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 14:54
Продажу вейпов детям собираются запретить в ХМАО
"Проект закона разработан в целях защиты жизни, здоровья, нравственности и обеспечения безопасности несовершеннолетних путем ограничения доступа к электронным системам доставки никотина (вейпам)", - говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного правительства.
Кроме того, предполагается введение административных штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним. Так, для граждан будут предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.
"В некоторых разновидностях электронных систем доставки никотина (вейпах) содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид, на том же уровне, что и в сигаретах. Их использование вызывает и усиливают никотиновую зависимость", - говорится в материалах правительства.
Законопроект будет внесен на рассмотрение депутатами в думу ХМАО.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket