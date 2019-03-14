Продажу вейпов детям собираются запретить в ХМАО

14.03.19 14:54

© РИА Новости. Михаил Фомичев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа на заседании в четверг утвердило законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостям к ним.

"Проект закона разработан в целях защиты жизни, здоровья, нравственности и обеспечения безопасности несовершеннолетних путем ограничения доступа к электронным системам доставки никотина (вейпам)", - говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного правительства.

Кроме того, предполагается введение административных штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним. Так, для граждан будут предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.

"В некоторых разновидностях электронных систем доставки никотина (вейпах) содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид, на том же уровне, что и в сигаретах. Их использование вызывает и усиливают никотиновую зависимость", - говорится в материалах правительства.

Законопроект будет внесен на рассмотрение депутатами в думу ХМАО.