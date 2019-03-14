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14.03.19 15:02
Спецмашина повредила самолет авиакомпании "Ямал" в аэропорту Ноябрьска
Инцидент произошел в четверг. Самолет должен был вылететь из Ноябрьска в Уфу.
"В процессе противообледенительной обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном", - отметил представитель пресс-службы.
На борту воздушного судна находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Самолет получил серьезные повреждения и отстранен от полетов.
Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.
Представитель аэропорта Ноябрьска подтвердил агентству "Интерфакс-Урал" информацию об инциденте, отметив, что пассажиры ждали резервное судно более пяти часов.
"Резервный самолет вылетел совсем недавно, в 15:10 по местному времени (13:10 мск - ИФ). Вылет рейса по расписанию должен был состояться в 10:15 (8:15 мск - ИФ)", - сказал собеседник агентства.
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