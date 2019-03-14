Спецмашина повредила самолет авиакомпании "Ямал" в аэропорту Ноябрьска

14.03.19 15:02

© РИА Новости. Владимир Вяткин

14 марта. Interfax-Russia.ru - Спецмашина повредила самолет авиакомпании "Ямал", проводя его противообледенительную обработку в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в четверг. Самолет должен был вылететь из Ноябрьска в Уфу.

"В процессе противообледенительной обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном", - отметил представитель пресс-службы.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Самолет получил серьезные повреждения и отстранен от полетов.

Пассажиры были вывезены из аэропорта Ноябрьск резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.

Представитель аэропорта Ноябрьска подтвердил агентству "Интерфакс-Урал" информацию об инциденте, отметив, что пассажиры ждали резервное судно более пяти часов.

"Резервный самолет вылетел совсем недавно, в 15:10 по местному времени (13:10 мск - ИФ). Вылет рейса по расписанию должен был состояться в 10:15 (8:15 мск - ИФ)", - сказал собеседник агентства.