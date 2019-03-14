Число зарегистрированных экстремистских преступлений в РФ снижается

14.03.19 15:24

© РИА Новости. Георгий Зимарев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Количество преступлений экстремистской направленности в январе-феврале нынешнего года снизилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, размещенных на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Так, по данным надзорного ведомства, в период января-февраля 2018 года на территории РФ было зарегистрировано 213 таких преступлений, а за два месяца текущего года - 117.

"Лидером" в данной статистике в текущем году стала республика Дагестан (15 преступлений), в прошлом году была Москва (также 15 преступлений).

Согласно данным статистики Генпрокуратуры, в динамике числа выявленных лиц, совершивших преступления экстремистских направленности, также наблюдается снижение: за январь-февраль 2019 года - 68, за первые два месяца прошлого года - 100.

Предварительно расследовано таких преступлений в январе-феврале 2019 года было 95, в то время как в 2018 году за аналогичный период - 129, следует из данных статистики Генпрокуратуры.

В суд, указывает статистика, за первые два месяца 2019 года было направлено 82 дела об экстремистских преступлениях, в 2018 года этот показатель составлял 106.