Два медвежонка родились в уфимском зверинце

14.03.19 15:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Медведица Маша из уфимского вольера, расположенного в парке Лесоводов, родила двойню во время зимней спячки, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник учреждения Максим Щербаков в четверг.

"Двух медвежат мы видели. Наблюдаем за ними через решетку, потому что Маша от своих детенышей не отходит. Она их не выводит, зайти к ней никто не может", - рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что медвежата, как и в предыдущие годы, родились в январские праздники.

Пока малыши находятся с матерью, позже сотрудники вольера переведут их в отдельную клетку.

Как сообщалось, в городском зверинце содержится более 50 питомцев - медведи, рыси, волки, лисицы кабаны, лоси, ослица, верблюд, и другие животные.