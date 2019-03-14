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14.03.19 15:30
Два медвежонка родились в уфимском зверинце
"Двух медвежат мы видели. Наблюдаем за ними через решетку, потому что Маша от своих детенышей не отходит. Она их не выводит, зайти к ней никто не может", - рассказал собеседник агентства.
Он предположил, что медвежата, как и в предыдущие годы, родились в январские праздники.
Пока малыши находятся с матерью, позже сотрудники вольера переведут их в отдельную клетку.
Как сообщалось, в городском зверинце содержится более 50 питомцев - медведи, рыси, волки, лисицы кабаны, лоси, ослица, верблюд, и другие животные.
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