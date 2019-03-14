"Гурвинек" против "Корги": премьера российско-чешского мультфильма закончилась провалом
  
Вопрос строительства: итоговое решение по ВСМ Москва-Казань примет президент РФ
   
Отказали в полетах: авиакомпании временно отказываются от самолетов Boeing-737Max
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
14.03.19 15:47

Голодец пообещала сделать все для поддержки развития туризма в России

© РИА Новости. Виталий Аньков
14 марта. Interfax-Russia.ru - Российскому туризму есть куда развиваться, государство сделает все, чтобы этому помочь, заявила журналистам в четверг вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать развитие туризма в России. У нас есть что посмотреть, у нас есть куда сходить, нам есть, куда развиваться", - сказала О.Голодец во время посещения Международной туристической выставки MITT в Москве.

Вице-премьер подчеркнула, что количество туристов в российских регионах постоянно растет. "Например, турпоток в Крым в прошлом году увеличился на 29%, это небывалый рост, прежде всего благодаря Крымскому мосту. В другие российские регионы турпоток растет в год на 8-12%", - заметила она.

По ее словам, более 50% номеров в региональных средствах размещения на сегодняшний день уже распродано. "Например, район Кавминвод продает уже сентябрь-октябрь, это очень радует. Велико внимание к разным субъектам РФ, разные регионы представляют уникальные продукты. Впечатляет, как продаются туры в термальные комплексы Тюмени", - добавила О.Голодец.

Вице-премьер также сообщила, что в принятой кабмином трехлетней госпрограмме развития отрасли достойное место займет водный туризм.

"У нас сегодня принята программа по развитию туризма на ближайшие три года, но мы думаем о ее развитии. Водный туризм займет в этой программе достойное место", - сказала О.Голодец.

По ее словам, участники туристического рынка, которые занимаются речным туризмом, очень четко формулируют запрос в отношении государства. "Это, прежде всего, помощь в создании причальной инфраструктуры и заправочной инфраструктуры по всей стране", - отметила вице-премьер.

Голодец добавила, что сегодня в России серьезным спросом пользуется разного рода event-туризм и специализированный туризм.

"Мы сегодня видели, как продаются мототуры, гастротуры, экологические туры, пешеходные маршруты для семей с детьми". "Выставка очень важна с точки зрения продвижения туристических продуктов, как для россиян, так и для туристов, которые приезжают в нашу страну. У нас очень серьезно набирает обороты водный туризм. , - рассказала вице-премьер.

Ранее заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев сообщил, что на развитие туризма в рамках государственной программы "Культура и туризм 2019-2021 годы" из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами
.
  14.03.19 14:56
Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым
.
  14.03.19 14:02
Мосгорсуд оставил предполагаемого шпиона Уилана под арестом
.
  14.03.19 12:51
Столичные рынки проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства
.
  14.03.19 12:39
Платный дублер Калужского шоссе может появиться в "новой" Москве
.
  14.03.19 12:09
Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика
.
  13.03.19 16:00
Опека потребует ограничить в правах мать найденной в Москве девочки-маугли
.
  13.03.19 15:14
Мать девочки-маугли, найденной в московской квартире, не жалуется содержание в СИЗО
.
  13.03.19 14:39
Реставрацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ поручено завершить до конца апреля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket