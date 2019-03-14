Голодец пообещала сделать все для поддержки развития туризма в России

14.03.19 15:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 марта. Interfax-Russia.ru - Российскому туризму есть куда развиваться, государство сделает все, чтобы этому помочь, заявила журналистам в четверг вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать развитие туризма в России. У нас есть что посмотреть, у нас есть куда сходить, нам есть, куда развиваться", - сказала О.Голодец во время посещения Международной туристической выставки MITT в Москве.

Вице-премьер подчеркнула, что количество туристов в российских регионах постоянно растет. "Например, турпоток в Крым в прошлом году увеличился на 29%, это небывалый рост, прежде всего благодаря Крымскому мосту. В другие российские регионы турпоток растет в год на 8-12%", - заметила она.

По ее словам, более 50% номеров в региональных средствах размещения на сегодняшний день уже распродано. "Например, район Кавминвод продает уже сентябрь-октябрь, это очень радует. Велико внимание к разным субъектам РФ, разные регионы представляют уникальные продукты. Впечатляет, как продаются туры в термальные комплексы Тюмени", - добавила О.Голодец.

Вице-премьер также сообщила, что в принятой кабмином трехлетней госпрограмме развития отрасли достойное место займет водный туризм.

"У нас сегодня принята программа по развитию туризма на ближайшие три года, но мы думаем о ее развитии. Водный туризм займет в этой программе достойное место", - сказала О.Голодец.

По ее словам, участники туристического рынка, которые занимаются речным туризмом, очень четко формулируют запрос в отношении государства. "Это, прежде всего, помощь в создании причальной инфраструктуры и заправочной инфраструктуры по всей стране", - отметила вице-премьер.

Голодец добавила, что сегодня в России серьезным спросом пользуется разного рода event-туризм и специализированный туризм.

"Мы сегодня видели, как продаются мототуры, гастротуры, экологические туры, пешеходные маршруты для семей с детьми". "Выставка очень важна с точки зрения продвижения туристических продуктов, как для россиян, так и для туристов, которые приезжают в нашу страну. У нас очень серьезно набирает обороты водный туризм. , - рассказала вице-премьер.

Ранее заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев сообщил, что на развитие туризма в рамках государственной программы "Культура и туризм 2019-2021 годы" из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей.