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14.03.19 15:58
Глава СПЧ предложил отдавать бомжей-пенсионеров в приемные семьи
"Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - сказал М.Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.
Он отметил, что и к приемным семьям, принимающим детей, иногда возникают вопросы: "Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти".
"И дети, и бездомные - не бычки. К ним надо относиться по-человечески", - подчеркнул в связи с этим М.Федотов.
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