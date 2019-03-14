Глава СПЧ предложил отдавать бомжей-пенсионеров в приемные семьи

14.03.19 15:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил с идеей прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям.

"Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - сказал М.Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.

Он отметил, что и к приемным семьям, принимающим детей, иногда возникают вопросы: "Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти".

"И дети, и бездомные - не бычки. К ним надо относиться по-человечески", - подчеркнул в связи с этим М.Федотов.