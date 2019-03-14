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14.03.19 15:52

Мэр Липецка уходит в отставку

© РИА Новости. Руслан Кривобок
14 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Липецка Сергей Иванов обратился в городской Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта, сообщается в четверг на сайте горадминистрации.

"Заявление о добровольной отставке направлено в горсовет в четверг, 14 марта. Муниципальным парламентариям предстоит принять или отклонить его на сессии городского Совета", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Липецкого горсовета, согласно регламенту, депутаты обязаны рассмотреть заявление на ближайшей сессии - она назначена на 26 марта.

При этом С.Иванов с 18 по 29 марта будет находиться в отпуске, а его обязанности на этот период возлагаются на первого вице-мэра Михаила Щербакова.

С.Иванов стал мэром Липецка в декабре 2015 года, до этого являлся заместителем главы администрации Липецкой области, а еще ранее - главой Тербунского района.

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