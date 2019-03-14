Несколько детских поликлиник модернизируют в Тульской области в текущем году

14.03.19 16:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ремонт пяти детских поликлиник и закупка нового оборудования для десяти детских медучреждений запланированы в 2019 году в Тульской области, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Третьяков на заседании областного правительства в четверг.

"В 2019 году планируется закупить медицинское оборудование для 10 детских поликлиник, отремонтировать пять поликлиник в Туле, Щекино, Суворове, Новомосковске и Узловой", - сказал А.Третьяков.

Министр отметил, что общие затраты на целевую программу "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" к 2021 году составят более 350 млн рублей.

В рамках программы планируется дооснастить детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинским оборудованием, развивать профилактическую направленность педиатрической службы, внедрять стационарозамещающие технологии в амбулаторном звене. Кроме того, необходимо продолжение работы по созданию комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках.