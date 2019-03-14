|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 16:35
Несколько детских поликлиник модернизируют в Тульской области в текущем году
"В 2019 году планируется закупить медицинское оборудование для 10 детских поликлиник, отремонтировать пять поликлиник в Туле, Щекино, Суворове, Новомосковске и Узловой", - сказал А.Третьяков.
Министр отметил, что общие затраты на целевую программу "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" к 2021 году составят более 350 млн рублей.
В рамках программы планируется дооснастить детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинским оборудованием, развивать профилактическую направленность педиатрической службы, внедрять стационарозамещающие технологии в амбулаторном звене. Кроме того, необходимо продолжение работы по созданию комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket