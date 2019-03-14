Прокурорские проверки структур ЖКХ на предмет обоснованности двойного взимания платы за вывоз коммунальных отходов займут не более месяца

14.03.19 16:58

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Жалобы на взимания двойных тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) поступили из 30 регионов, прокурорские проверки этой информации займут около месяца, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"30 регионов, где были такие жалобы. Обычно такая проверка проходит в пределах месячного срока, не думаю, что здесь он будет завышен",- сказал А. Куренной в четверг на официальном видео-канале надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, региональные прокуроры проверят законность формирования тарифов за вывоз твердых отходов, по результатам проверок, в случае если информация подтвердится, они будут требовать перерасчетов тарифов.

"Проверять будем и организации, и управляющие компании в домах",- пояснил А.Куренной.

Накануне генпрокурор Юрий Чайка потребовал провести проверку организаций ЖКХ на предмет незаконного взимания платы за вывоз коммунальных отходов.

"В связи с размещением в сети "Интернет" информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов РФ незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере", - сообщал А.Куренной.