Кубани требуются управленцы в промышленности, транспорте, информтехнологиях и глубокой переработке сельхозпродукции

14.03.19 17:14

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 марта. Interfax-Russia.ru - Экономика Краснодарского края особо нуждается в эффективных руководителях целого ряда отраслей, формирующих основу среднесрочного развития региона, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг.

"Эффективные менеджеры нужны всегда - о какой бы сфере ни шла речь. Но, безусловно, особое внимание мы сегодня уделяем направлениям, которые определили в качестве приоритетных в Стратегии развития края до 2030 года. Это промышленность, транспорт, сфера "ай-ти", глубокая переработка сельхозпродукции", - сказал губернатор в кулуарах проходящего в Сочи финала всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

В.Кондратьев подчеркнул, что власти региона заинтересованы в тесном сотрудничестве с участниками конкурса и готовы оказать всестороннюю поддержку их идеям и проектам.

"Сегодня я встретился с финалистами "Лидеров России" от Краснодарского края - все они волевые, вдумчивые, энергичные молодые люди. У них есть достаточно интересные предложения и желание реализоваться в "ай-ти" и потребсферах", - добавил он.

Конкурс управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг. стартовал в октябре 2018 года. Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

На него было подано более 227 тыс. от руководителей со всей страны, а также из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора были допущены более 91 тыс. конкурсантов.

В финале, стартовавшем в Сочи с 13 марта, встречаются 300 финалистов, из их числа будут определены 100 победителей. Все финалисты получат образовательные гранты на 1 млн рублей, а победители получат еще и наставника из числа ведущих российских руководителей.

Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению президента РФ.